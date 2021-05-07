Героиня сериала Слепая 3 сезон 63 серия от 07.05.2021 очень любила своего жениха Дениса и готовилась к свадьбе. Когда Алиса вернулась из командировки, то ее ждала шокирующая новость: Денис исчез, а в их съемной квартире уже поселились другие люди. Девушка очень испугалась и пыталась дозвониться любимому – все напрасно.

В сериале Слепая 2021 Алиса решила поехать к провидице и рассказать об исчезновении жениха и страшных видениях. Смогла ли баба Люба помочь девушке вернуть свою любовь? Куда и почему исчез Денис? И какая привычка Алисы разрушила ее счастливую жизнь? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 63 на сайте СТБ!

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