Смотрите онлайн сериал Слепая 3 сезон 62 серия от 30.04.2021 на сайте телеканала СТБ! Полина была очень расстроена новостью о том, что ее родители решили развестись. Девушка не представляла своей жизни без мамы или папы, поэтому делала все возможное, чтобы снова свести родителей. Однажды девушке привиделось видение, которое не на шутку ее напугало. Полина решила поехать к провидице и спросить, как ей быть в этой ситуации.

Слепая порекомендовала девушке не вмешиваться в отношения родителей, ведь им не судилось больше быть вместе. Вскоре мама Анастасия пригласила Полину к себе в гости, чтобы рассказать тайну. Как героиня отреагировала на услышанную правду? И с кем из родителей осталась жить? Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 2021 серия 62 на СТБ!

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