Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 61 серия от 30.04.2021 на сайте телеканала СТБ! Олег планировал сменить место работы и устроиться в крупную логистическую компанию. Когда он пришел на собеседование, то услышал странный голос маленького ребенка, который звал его и называл папой. Мужчина не понимал, что с ним происходит, поэтому решил обратиться к провидице.

Слепая почувствовала, что Олег тратит жизнь не на свою профессию и порекомендовала стать реставратором. Но мужчина не последовал совету бабушки. Он не смог променять место в крутой компании на сомнительную прибыль. Какой бедой обернулся такой выбор? Смотрите онлайн сериал Слепая 2021 серия 61 на СТБ!

Смотрите онлайн Слепая 3 сезон 60 серия – 30.04.2021