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Video: Слепая 3 сезон 61 серия от 30.04.2021

Сериал Слепая 3 сезон - 61 серия от 30.04.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 3 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 61 | 30.04.2021 | Сезон 3

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 61 серия от 30.04.2021 на сайте телеканала СТБ! Олег планировал сменить место работы и устроиться в крупную логистическую компанию. Когда он пришел на собеседование, то услышал странный голос маленького ребенка, который звал его и называл папой. Мужчина не понимал, что с ним происходит, поэтому решил обратиться к провидице.

Слепая почувствовала, что Олег тратит жизнь не на свою профессию и порекомендовала стать реставратором. Но мужчина не последовал совету бабушки. Он не смог променять место в крутой компании на сомнительную прибыль. Какой бедой обернулся такой выбор? Смотрите онлайн сериал Слепая 2021 серия 61 на СТБ!

Смотрите онлайн Слепая 3 сезон 60 серия – 30.04.2021

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