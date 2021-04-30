Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 61 серія від 30.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Олег планував змінити місце роботи та влаштуватися у велику логістичну компанію. Коли він прийшов на співбесіду, то почув дивний голос малої дитини, яка кликала його і називала татом. Чоловік не розумів, що з ним відбувається, тому вирішив звернутися до провидиці.

Сліпа відчула, що Олег витрачає життя не на свою професію, і порекомендувала стати реставратором. Проте чоловік не послухався поради бабусі. Він не зміг проміняти місце в крутій компанії на сумнівний прибуток. Якою бідою обернувся такий вибір? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2021 серія 61 на СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 60 серія – 30.04.2021