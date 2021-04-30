Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 60 серія від 30.04.2021 на сайті телеканалу СТБ. Два місяці тому Ельвіра почала бачити страшні сни, які не давали їй спокійно жити. У нічних кошмарах вона була мертвою і лежала у труні. Проте ще більше жінку налякала її фотографія, яка була перев’язана чорною стрічкою. У цей момент Ельвіра відчула, що їй дійсно загрожує смерть, тому вирішила поїхати до провидиці.

Сліпа у 60 серії попередила жінку, що смерть наближається до неї. Ельвіра накликала на себе страшне лихо. Усе своє життя вона приховувала справжній вік і називала колегам і друзям значно меншу цифру. Чи вдалося героїні виправити ситуацію та відігнати смерть? Дивіться серіал Сліпа 2021 серія 60 онлайн на СТБ!

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