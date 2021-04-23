У героїв серіалу Сліпа 3 сезон 59 серія від 23.04.2021 були ідеальні стосунки. Ірина та Єгор дуже кохали одне одного та будували великі плани. Нещодавно подружжя переїхало в нову квартиру, а старі речі та меблі пороздавали друзям. Ірину дуже хвилювало фінансове питання. Жінка боялася, що вони не зможуть заробити достатньо грошей, щоб виплатити кредит за квартиру, тому вирішила провести ритуал на притягнення грошей.

Після обряду стосунки героїв 59 серії Сліпої почали дуже псуватися. Єгор став дуже агресивним, звільнився з роботи та почав виганяти дружину з дому. Ірина поїхала до провидиці, щоб почути пораду, як жити далі. Що сказала їй баба Люба? Дивіться онлайн у містичному серіалі Сліпа сезон 3 серія 59 на сайті СТБ!

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