У героев сериала Слепая 3 сезон 59 серия от 23.04.2021 были идеальные отношения. Ирина и Егор очень любили друг друга и строили большие планы. Недавно супруги переехали в новую квартиру, а старые вещи и мебель раздали друзьям. Ирину очень волновал финансовый вопрос. Женщина боялась, что они не смогут заработать достаточно денег, чтобы выплатить кредит за квартиру, поэтому решила провести ритуал на привлечение денег.

После обряда отношения героев 59 серии Слепой начали очень портиться. Егор стал очень агрессивным, уволился с работы и начал выгонять жену из дома. Ирина поехала к провидице, чтобы услышать совет, как жить дальше. Что сказала ей баба Люба? Смотрите онлайн в мистическом сериале Слепая сезон 3 серия 59 на сайте СТБ!

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