В мистическом сериале Слепая 3 сезон 58 серия от 23.04.2021 Евгений Яворский начал видеть странные видения, в которых он терял свою дочь. Больше года мужчина развелся с прежней женой Яной, а единственная дочь Злата осталась жить с матерью. Странные видения напугали Евгения, поэтому он решил поехать к провидице и узнать, не грозит ли дочери какая-то опасность.

Слепая увидела дальнюю дорогу, в которую поедет Злата, и приказала мужчине не противоречить этому. Евгению было трудно смириться с мыслью о разлуке с дочерью, но он надеялся, что это произойдет не в ближайшее время. Узнав о планах жены забрать Злату в Испанию, Евгений решил подкупить дочь подарками и покупками, чтобы она захотела остаться с ним. Какая беда произошла из-за этого? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 58 на сайте СТБ!

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