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Video: Сліпа 3 сезон 58 серія від 23.04.2021

Серіал Сліпа 3 сезон - 58 серія від 23.04.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 3 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серія 58 | 23.04.2021 | Сезон 3

У містичному серіалі Сліпа 3 сезон 58 серія від 23.04.2021 Євген Яворський почав бачити дивні видіння, у яких він втрачав свою доньку. Більше року чоловік розлучився з колишньою дружиною Яною, а єдина донька Злата залишилася жити з матір’ю. Дивні видіння налякали Євгена, тому він вирішив поїхати до провидиці та дізнатися, чи не загрожує доньці якась небезпека.

Сліпа побачила далеку дорогу, у яку поїде Злата, і приказала чоловіку не перечити цьому. Євгену було важко змиритися з думкою про розлуку з донькою, але він сподівався, що це станеться не найближчим часом. Дізнавшись про плани дружини забрати Злату в Іспанію, Євген вирішив підкупити доньку подарунками та покупками, щоб вона захотіла залишитися з ним. Яка біда сталася через це? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 58 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 57 серія – 23.04.2021

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