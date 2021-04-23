Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 57 серія від 23.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Людмила Борисівна на кілька тижнів приїхала погостювати до дорослої доньки Світлани. За цей час жінка запідозрила, що її зять Сергій зраджує дружину з молодою нянею Мариною. Людмила Борисівна вирішила вмовити зятя звільнити дівчину, проте чоловік навідріз відмовився виконувати забаганку тещі.

У 57 серії Сліпої Людмила Борисівна наважилася провести приворот, який їй порекомендувала подруга. Проте після цього сімейне життя доньки почало руйнуватися, а онука дуже сильно захворіла. Чому так сталося? І яку ціну заплатила Людмила Борисівна за своє втручання в справи сім’ї доньки? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 57 на СТБ!

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