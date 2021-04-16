Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 56 серія від 16.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Останнім часом Яну постійно переслідували дивні видіння, у яких усі люди зникали, а вона залишалася сама на цьому світі. Жінку це дуже лякало, адже насправді вона відчувала себе дуже самотньою. Яні було майже 40, проте сім’ю їй створити так і не вдалося. У 56 серії Сліпої жінка вирішила поїхати до провидиці та дізнатися, чи не становлять ці моторошні видіння якусь небезпеку.

Баба Люба побачила, що видіння – то внутрішній страх самотності. Також провидиця повідомила, що скоро Яна зустріне свою долю та буде щасливою. Проте не все пішло за планом. Як так сталося, що долі Яни та її молодшої сестри Юлії переплелися? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 56 на СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 55 серія – 16.04.2021