Герої серіалу Сліпа 3 сезон 55 серія від 16.04.2021 готувалися до весілля, проте доля постійно підкидала їм неприємності. Ірина та Богдан дуже занепокоїлися, коли згорів замовлений ресторан, порвалася сукня нареченої та зіпсувалися нові запрошення на весілля. Богдан не вірив у прикмети та містику, тому вирішив не звертати уваги на негаразди. Але Іра вирішила поїхати до провидиці та дізнатися, що це все означає. Сліпа у 55 серії побачила, що у дівчини та її матері однакові імена, саме через це у неї трапляються нещастя та буде нещасливою доля. Чому не можна доньку називати на честь матері? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 55 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 54 серія – 16.04.2021