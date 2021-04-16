Герои сериала Слепая 3 сезон 55 серия от 16.04.2021 готовились к свадьбе, однако судьба постоянно подбрасывала им неприятности. Ирина и Богдан очень обеспокоились, когда сгорел заказанный ресторан, порвалось платье невесты и испортились новые приглашения на свадьбу. Богдан не верил в приметы и мистику, поэтому решил не обращать внимания на проблемы. Но Ира решила поехать к провидице и узнать, что это значит. Слепая в 55 серии увидела, что у девушки и ее матери одинаковые имена, именно поэтому у нее случаются несчастья и будет не счастливой судьба. Почему нельзя дочь называть в честь матери? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 55 на сайте СТБ!

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