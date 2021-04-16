В последнее время героиню сериала Слепая 3 сезон 54 серия от 16.04.2021 Веру беспокоило состояние ее 19-летней дочери Юлии. Всегда улыбающаяся и веселая девушка перестала есть, пропускала лекции в университете и все время плакала. Юля не хотела рассказывать матери, что у нее произошло, но самым страшным было то, что она потеряла желание жить. Вера не находила себе места. Она не знала, как помочь дочери и очень боялась за нее. В 54 серии Слепая Вере приснился страшный сон, в котором она держала на руках мертвого младенца. Женщина восприняла это как плохой знак, поэтому решила немедленно поехать к провидице. Что сказала ей баба Люба? Почему ее дочь постоянно плакала? И что мешало женскому счастью матери и дочери? Смотрите онлайн в мистическом сериале Слепая сезон 3 серия 54 на сайте СТБ!

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