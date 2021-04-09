Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 53 серия от 09.04.2021 на сайте телеканала СТБ! Татьяна чувствовала себя счастливой в браке с Александром. В течение года супруги жили душа в душу. Но вскоре в их отношениях начались проблемы. Саша стал ссориться с Таней и часто не возвращался домой. Когда мужчина собрал вещи и ушел из дома, Татьяна решила, что его приворожили, поэтому поехала к провидице.

Слепая в 53 серии шокировала героиню известием о том, что муж никогда ее не любил. Более того, выйдя за Александра, Татьяна нарушила старую забытую традицию и поэтому у нее никогда не будет счастья в личной жизни. О какой традиции идет речь? Действительно ли Александр не любил жену? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 53 на СТБ!

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