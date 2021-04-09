Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 53 серія від 09.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Тетяна почувалася щасливою у шлюбі з Олександром. Протягом року подружжя жило душа в душу. Проте згодом у їхніх стосунках почалися проблеми. Саша став сваритися з Танею та часто не повертався додому. Коли чоловік зібрав речі і пішов з дому, Тетяна вирішила, що його приворожили, тому поїхала до провидиці.

Сліпа у 53 серії шокувала героїню звісткою про те, що чоловік ніколи її не кохав. Ба більше, вийшовши за Олександра, Тетяна порушила стару забуту традицію і через це у неї ніколи не буде щастя в особистому житті. Про яку традицію йдеться? Чи справді Олександр не кохав дружину? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 53 на СТБ!

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