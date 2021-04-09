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Video: Сліпа 3 сезон 52 серія від 09.04.2021

Серіал Сліпа 3 сезон - 52 серія від 09.04.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 3 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серія 52 | 09.04.2021 | Сезон 3

У містичному серіалі Сліпа 3 сезон 52 серія від 09.04.2021 Віктору почав ввижатися дивний незнайомець у чорному, який несподівано приходив і раптово зникав. Чоловік злякався, що сходить з розуму, тому вирішив звернутися до провидиці. Сліпа відчула, що Віктора чекає серйозна втрата. Спочатку зникнуть гроші, а потім з рідними може статися лихо. Баба Люба порекомендувала тричі переховати гроші, тоді біда відступить. Проте коли Віктор заглянув у схованку, то з’ясував, що там грошей немає. Чи вдалося чоловіку відшукати грабіжника та уберегти сім’ю від нещасть? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 52 на сайті СТБ!

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