У містичному серіалі Сліпа 3 сезон 52 серія від 09.04.2021 Віктору почав ввижатися дивний незнайомець у чорному, який несподівано приходив і раптово зникав. Чоловік злякався, що сходить з розуму, тому вирішив звернутися до провидиці. Сліпа відчула, що Віктора чекає серйозна втрата. Спочатку зникнуть гроші, а потім з рідними може статися лихо. Баба Люба порекомендувала тричі переховати гроші, тоді біда відступить. Проте коли Віктор заглянув у схованку, то з’ясував, що там грошей немає. Чи вдалося чоловіку відшукати грабіжника та уберегти сім’ю від нещасть? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 52 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 51 серія – 09.04.2021