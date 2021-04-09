В мистическом сериале Слепая 3 сезон 52 серия от 09.04.2021 Виктору начал являться странный незнакомец в черном, который неожиданно приходил и внезапно исчезал. Мужчина испугался, что сходит с ума, поэтому решил обратиться к провидице. Слепая почувствовала, что Виктора ждет серьезная потеря. Сначала исчезнут деньги, а потом с родными может произойти беда. Баба Люба порекомендовала трижды перепрятать деньги, тогда беда отступит. Но когда Виктор заглянул в тайник, то выяснил, что там денег нет. Удалось ли мужчине найти грабителя и уберечь семью от несчастий? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 52 на сайте СТБ!

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