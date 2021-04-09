Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слепая 3 сезон 52 серия от 09.04.2021

Сериал Слепая 3 сезон - 52 серия от 09.04.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 3 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 52 | 09.04.2021 | Сезон 3

В мистическом сериале Слепая 3 сезон 52 серия от 09.04.2021 Виктору начал являться странный незнакомец в черном, который неожиданно приходил и внезапно исчезал. Мужчина испугался, что сходит с ума, поэтому решил обратиться к провидице. Слепая почувствовала, что Виктора ждет серьезная потеря. Сначала исчезнут деньги, а потом с родными может произойти беда. Баба Люба порекомендовала трижды перепрятать деньги, тогда беда отступит. Но когда Виктор заглянул в тайник, то выяснил, что там денег нет. Удалось ли мужчине найти грабителя и уберечь семью от несчастий? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 52 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Слепая 3 сезон 51 серия – 09.04.2021

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить