Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 51 серия от 09.04.2021 на сайте телеканала СТБ! Андрей Ясинский уже больше месяца видел ужасные видения, которые очень сильно его пугали. Хотя мужчина не верил в мистику, но на этот раз решил обратиться к провидице. Слепая в 51 серии сказала мужчине, что видения являются не просто так. Это предупреждение о том, что скоро он поплатится за свое легкомыслие. Какая-то женщина затаила на Андрея смертельную обиду и хочет свести его из жизни. Удастся ли герою найти лиходейку и уберечься от смерти? Ответ смотрите онлайн в сериале Слепая 2021 серия 51 на СТБ!

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