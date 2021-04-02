Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 50 серия от 02.04.2021 на сайте СТБ! Мария очень обрадовалась, когда поймала букет невесты. Девушка верила, что это хорошая примета, ведь очень хотела замуж. Однажды парню Марии Вячеславу стало плохо, и его забрала скорая. Вячеслав неделю находился в больнице, но врачи никак не могли выяснить причину его недомогания. Напуганная Мария решила поехать к слепой провидице. Удивлению девушки не было предела, когда баба Люба сказала ей, что все проблемы со здоровьем Вячеслава из-за букета. Почему иногда свадебный букет невесты приносит несчастье тому, кто его поймал? Удалось ли Марии вылечить Вячеслава и сохранить их отношения? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал СТБ Слепая сезон 3 серия 50.

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