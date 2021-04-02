Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 50 серія від 02.04.2021 на сайті СТБ! Марія дуже зраділа, коли спіймала букет нареченої. Дівчина вірила, що це гарна прикмета, адже дуже хотіла заміж. Одного дня хлопцю Марії В’ячеславу стало погано і його забрала швидка. В’ячеслав тиждень перебував у лікарні, але лікарі ніяк не могли з’ясувати причину його нездужання. Налякана Марія вирішила поїхати до сліпої провидиці. Здивуванню дівчини не було меж, коли баба Люба сказала їй, що всі проблеми зі здоров’ям В’ячеслава через букет. Чому іноді весільний букет нареченої приносить нещастя тому, хто його спіймав? Чи вдалося Марії вилікувати В’ячеслава та зберегти їхні стосунки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал СТБ Сліпа сезон 3 серія 50.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 49 серія – 02.04.2021