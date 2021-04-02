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Video: Сліпа 3 сезон 49 серія від 02.04.2021

Серіал Сліпа 3 сезон - 49 серія від 02.04.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 3 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серія 49 | 02.04.2021 | Сезон 3

Головний герой серіалу Сліпа 3 сезон 49 серія від 02.04.2021 Антон був зразковим сім’янином. Життя чоловіка кардинально змінилося, коли він закохався в молоду дівчину Сніжану. Закохані зустрічалися кілька місяців потай від дружини та друзів. Проте кілька днів тому сталося дещо дивне: Сніжана раптово зникла, перестала відповідати на телефонні дзвінки та зібрала всі свої речі з квартири. Антон злякався, що з дівчиною сталося щось погане, тому вирішив приїхати до сліпої, аби вона допомогла йому розшукати кохану. Що побачила баба Люба? І як невдовзі змінилося життя Антона? Дивіться онлайн у містичному серіалі Сліпа сезон 3 серія 49 на сайті СТБ!

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