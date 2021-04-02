Главный герой сериала Слепая 3 сезон 49 серия от 02.04.2021 Антон был образцовым семьянином. Жизнь мужчины кардинально изменилось, когда он влюбился в молодую девушку Снежану. Влюбленные встречались несколько месяцев втайне от жены и друзей. Но несколько дней назад произошло нечто странное: Снежана внезапно исчезла, перестала отвечать на телефонные звонки и собрала все свои вещи из квартиры. Антон испугался, что с девушкой случилось что-то плохое, поэтому решил приехать к слепой, чтобы она помогла ему разыскать любимую. Что увидела баба Люба? И как вскоре изменилась жизнь Антона? Смотрите онлайн в мистическом сериале Слепая сезон 3 серия 49 на сайте СТБ!

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