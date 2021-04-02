Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 48 серия от 02.04.2021 на сайте телеканала СТБ! Главный хирург Татьяна ежедневно спасала десятки жизней, но не знала, как уберечь родную дочь от беды. Однажды Светлана встретила возле кладбища загадочного мужчину в черном, который звал девушку с собой, и с этого времени у нее начались проблемы со здоровьем. По непонятным причинам Светлана теряла сознание и часто попадала в больницу, но врачи не находили никаких отклонений от нормы. Тогда взволнованная Татьяна решила поехать к слепой. Что сказала ей провидица? Почему маму и дочь преследовал мужчина в черном? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 48 на сайте СТБ!

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