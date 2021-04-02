Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 48 серія від 02.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Головний хірург Тетяна щодня рятувала десятки життів, проте не знала, як уберегти рідну доньку від біди. Одного разу Світлана зустріла біля кладовища загадкового чоловіка в чорному, який кликав дівчину з собою, і з цього часу в неї почалися проблеми зі здоров’ям. З незрозумілих причин Світлана втрачала свідомість і часто потрапляла до лікарні, проте лікарі не знаходили жодних відхилень від норми. Тоді схвильована Тетяна вирішила поїхати до сліпої. Що сказала їй провидиця? Чому маму і доньку переслідував чоловік у чорному? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 48 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 47 серія – 26.03.2021