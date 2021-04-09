Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 51 серія від 09.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Андрій Ясинський уже більше місяця бачив жахливі видіння, які дуже сильно його лякали. Хоча чоловік не вірив у містику, але цього разу вирішив звернутися до провидиці. Сліпа у 51 серії сказала чоловіку, що видіння встають в уяві не просто так. Це попередження про те, що скоро він поплатиться за свою легковажність. Якась жінка затаїла на Андрія смертельну образу і хоче звести його з життя. Чи вдасться герою знайти лиходійку та вберегтися від смерті? Відповідь дивіться онлайн у серіалі Сліпа 2021 серія 51 на СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 50 серія – 02.04.2021