Останнім часом героїню серіалу Сліпа 3 сезон 54 серія від 16.04.2021 Віру турбував стан її 19-річної доньки Юлії. Завжди усміхнена та весела дівчина перестала їсти, пропускала лекції в університеті та весь час плакала. Юля не хотіла розповідати матері, що у неї сталося, але найстрашнішим було те, що вона втратила бажання жити. Віра не знаходила собі місця. Вона не знала, як допомогти доньці та дуже боялася за неї. У 54 серії Сліпа Вірі наснився страшний сон, у якому вона тримала на руках неживе немовля. Жінка сприйняла це за поганий знак, тому вирішила негайно поїхати до провидиці. Що сказала їй баба Люба? Чому її донька постійно плакала? І що заважало жіночому щастю матері та доньки? Дивіться онлайн у містичному серіалі Сліпа сезон 3 серія 54 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 53 серія – 09.04.2021