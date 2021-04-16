Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 56 серия от 16.04.2021 на сайте телеканала СТБ! В последнее время Яну постоянно преследовали странные видения, в которых все люди исчезали, а она оставалась одна в этом мире. Женщину это очень пугало, ведь на самом деле она чувствовала себя очень одинокой. Яне было почти 40, но семью ей создать так и не удалось. В 56 серии Слепой женщина решила поехать к провидице и узнать, не представляют ли эти жуткие видения какую-то опасность.

Баба Люба увидела, что видения – это внутренний страх одиночества. Также провидица сообщила, что скоро Яна встретит свою судьбу и будет счастливой. Но не все пошло по плану. Как случилось так, что судьбы Яны и ее младшей сестры Юлии переплелись? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 56 на СТБ!

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