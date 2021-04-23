Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 57 серия от 23.04.2021 на сайте телеканала СТБ! Людмила Борисовна на несколько недель приехала погостить к взрослой дочери Светлане. За это время женщина заподозрила, что ее зять Сергей изменяет жене с молодой няней Мариной. Людмила Борисовна решила уговорить зятя уволить девушку, но мужчина наотрез отказался выполнять прихоти тещи.

В 57 серии Слепой Людмила Борисовна решилась провести приворот, который ей порекомендовала подруга. Но после этого семейная жизнь дочери начала разрушаться, а внучка очень сильно заболела. Почему так произошло? И какую цену заплатила Людмила Борисовна за свое вмешательство в дела семьи дочери? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 57 на СТБ!

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