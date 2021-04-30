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Video: Слепая 3 сезон 60 серия от 30.04.2021

Сериал Слепая 3 сезон - 60 серия от 30.04.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 3 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 60 | 30.04.2021 | Сезон 3

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 60 серия от 30.04.2021 на сайте телеканала СТБ. Два месяца назад Эльвира начала видеть страшные сны, которые не давали ей спокойно жить. В ночных кошмарах она была мертвой и лежала в гробу. Но еще больше женщину напугала ее фотография, которая была перевязана черной лентой. В этот момент Эльвира почувствовала, что ей действительно грозит смерть, поэтому решила поехать к провидице.

Слепая в 60 серии предупредила женщину, что смерть приближается к ней. Эльвира навлекла на себя страшную беду. Всю свою жизнь она скрывала настоящий возраст и называла коллегам и друзьям значительно меньшую цифру. Удалось ли героине исправить ситуацию и отогнать смерть? Смотрите сериал Слепая 2021 серия 60 онлайн на СТБ!

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