Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 60 серия от 30.04.2021 на сайте телеканала СТБ. Два месяца назад Эльвира начала видеть страшные сны, которые не давали ей спокойно жить. В ночных кошмарах она была мертвой и лежала в гробу. Но еще больше женщину напугала ее фотография, которая была перевязана черной лентой. В этот момент Эльвира почувствовала, что ей действительно грозит смерть, поэтому решила поехать к провидице.

Слепая в 60 серии предупредила женщину, что смерть приближается к ней. Эльвира навлекла на себя страшную беду. Всю свою жизнь она скрывала настоящий возраст и называла коллегам и друзьям значительно меньшую цифру. Удалось ли героине исправить ситуацию и отогнать смерть? Смотрите сериал Слепая 2021 серия 60 онлайн на СТБ!

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