Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 62 серія від 30.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Поліна була дуже засмучена новиною про те, що її батьки вирішили розлучитися. Дівчина не уявляла свого життя без мами або тата, тому робила все можливе, щоб знову звести батьків. Одного дня дівчині привиділося видіння, яке не на жарт її налякало. Поліна вирішила поїхати до провидиці та запитати, як їй бути в цій ситуації.

Сліпа порекомендувала дівчині не втручатися у стосунки батьків, адже їм не судилося більше бути разом. Згодом мама Анастасія запросила Поліну до себе в гості, щоб розповісти таємницю. Як героїня відреагувала на почуту правду? І з ким із батьків залишилася жити? Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2021 серія 62 на СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 61 серія – 30.04.2021