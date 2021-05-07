Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 65 серія від 07.05.2021 на сайті СТБ! Красива та весела жінка Маргарита ніяк не могла влаштувати своє особисте життя. Вона відчувала себе нікому не потрібною і понад усе на світі боялася померти самотньою. Одного дня Маргарита побачила дивне видіння, у якому до неї прийшла покійна бабуся і приказала не брати чужого, щоб не залишитися назавжди самою. Марго злякалася, що це бабуся прокляла її на самотність, тому вирішила поїхати до провидиці.

Сліпа у 65 серії заспокоїла жінку та сказала, що бабуся не бажає нічого поганого, навпаки хоче вберегти від нещасливої долі. Баба Люба також приказала не брати чужого, бо не буде в неї щастя. Проте Маргарита не сприйняла ці слова всерйоз. Коли подруга запропонувала їй свій квиток на виставу, жінка залюбки погодилася. Якою бідою це обернулося? Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа сезон 3 серія 65.

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