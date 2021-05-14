Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 66 серія від 14.05.2021 на сайті телеканалу СТБ! Назар звик жити за рахунок батька та ні в чому собі не відмовляти. Віднедавна хлопець почав бачити дивні видіння, у яких завжди були розкидані гори грошей. Коли марення стали нестерпними, Назар вирішив поїхати до провидиці за порадою.

Сліпа у 66 серії повідомила хлопцю неприємну звістку: оскільки він все в житті міряє грошима, то може втратити свою долю і статки. Баба Люба порекомендувала прислухатися до свого внутрішнього голосу та вибрати дівчину серцем. Проте Назар не зважив пораду і вирішив одружитися з багачкою на ім’я Альбіна. Що з цього вийшло? Чому хлопець пустив долю за вітром? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 66 на СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 65 серія – 07.05.2021