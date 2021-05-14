Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 68 серия от 14.05.2021 на сайте телеканала СТБ! Однажды к Инге заглянул бывший муж Павел. Женщина не могла простить его за измену и за то, что несколько лет назад он бросил ее с сыном. Инга попыталась как можно быстрее выставить непрошеного гостя за дверь, но во время ссоры увидела страшное видение, в котором бывший муж Павел и сын Костя очень сильно дерутся. Инга восприняла это как плохой знак и в сериале Слепая 2021 поехала к провидице.

Что сказала баба Люба? Почему Инга отрезала свою судьбу и стала несчастливой? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 68 на СТБ!

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