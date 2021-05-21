Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 70 серія від 21.05.2021 на сайті телеканалу СТБ! Роман і Дарина переїхали в нову квартиру, і у них почалися проблеми зі вхідними дверима. На них постійно ламалися і не відкривалися замки або двері відчинялися самі собою. Роман уже багато разів викликав майстра та міняв замки – все марно. Тоді чоловік вирішив поїхати до провидиці, бо відчув недобре на душі.

Сліпа сказала, що ці речі відбуваються неспроста, адже у дім Романа йде біда. Баба Люба порекомендувала провести ритуал з ключами, проте чоловік не встиг його зробити. Чим це закінчилося? Чому життя Романа та його дружини опинилося під загрозою? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 70.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 69 серія – 21.05.2021