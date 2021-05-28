Героиня сериала Слепая 3 сезон 72 серия от 28.05.2021 Надежда мечтала о семье, но отношения с мужчинами никак не складывались. Женщина очень переживала из-за того, что в свои 35 была незамужней. Познакомившись с Геной, Надежда делала все возможное, чтобы угодить ему и получить желанное предложение выйти замуж. Однако мужчина не спешил звать любимую в ЗАГС, более того, он почти ничего о себе не рассказывал и не знакомил с друзьями и родителями.

В 72 серии Слепая Надежду напугал голос в парке. Женщина решила поехать к провидце и спросить, почему у нее не складываются отношения с мужчинами, а также узнать, что от нее скрывает Гена. Что сказала ей баба Люба? Кем на самом деле оказался ухажер? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 72 на сайте СТБ!

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