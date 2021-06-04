Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 75 серия от 04.06.2021 на сайте телеканала СТБ! Марина и Петр познакомились на отдыхе и сразу влюбились друг в друга. Отношения у пары складывались хорошо, но завести детей почему-то не удавалось. Хотя Марина бредила материнством, однако Петр никак не соглашался обратиться к врачам.

В сериале Слепая 2021 Марина начала видеть странные видения, в которых ее муж выбрасывал из окна детские вещи. Это очень сильно напугало героиню и она решила обратиться к бабе Любе. Помогла ли провидица осуществить мечту Марины стать матерью? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 75 на СТБ!

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