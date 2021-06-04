Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 76 серия от 04.06.2021 на сайте СТБ! Лучшая подруга Марины недавно умерла от тяжелой болезни. Героиня не могла позволить, чтобы ее маленький сын Сережа попал в детский дом, поэтому временно забрала его к себе. Однако Марина не хотела оставлять мальчика у себя навсегда и взялась за поиски отца Ростислава.

Однажды героиня сериала Слепая сезон 3 услышала голос покойной подруги Иванны, которая умоляла о помощи. Марина не понимала, что это значит и поехала к бабе Любе. Провидица присказала ни в коем случае не отдавать Сережу Ростиславу, потому что будет беда. Но Марина не прислушалась к совету. Чем это обернулось? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 76.

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