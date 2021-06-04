Смотрите онлайн сериал Слепая 3 сезон 77 серия от 04.06.2021 на сайте СТБ! Карина работала официанткой в ​​ресторане и мечтала поступить в институт иностранных языков. Девушке не удалось с первой попытки пройти на бюджет, поэтому она делала все возможное, чтобы собрать деньги на обучение и подготовительные курсы.

В сериале Слепая сезон 3 Карина начала видеть ужасные сны про грязную свадебную фату. Девушка не собиралась замуж в ближайшее время, но ночные кошмары ее не на шутку пугали. Помогла ли баба Люба растолковать увиденное? Какие испытания судьба приготовила для Карины? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 77 на СТБ.

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