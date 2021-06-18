Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 80 серія від 18.06.2021 на сайті телеканалу СТБ! Усе своє життя Марина намагалася знайти своє кохання, проте жінці не щастило в особистому житті. Останнім часом жінку почали переслідувати дивні знаки, які постійно вказували на те, що вона ніколи не буде щасливою і коханою. Марина дуже засмутилася через це, тому вирішила поїхати до провидиці.

Сліпа у 80 серії порекомендувала героїні навчитися бути терплячою, тоді вона не втратить свого щастя. Чи допомогла порада бабусі? Що насправді заважало Марині у стосунках з чоловіками? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 80.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 79 серія – 11.06.2021