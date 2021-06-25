За помощью к капитану полиции Никите в мистическом сериале Слепая 3 сезон 82 серия от 25.06.2021 обратилась пенсионерка Тамара, у которой недавно украли деньги, полученные за продажу гаража и автомобиля. Женщина пожаловалась полицейскому и рассказала, что осуществила продажу по совету бабушки Любы. Полицейский не верил в предрассудки и заподозрил в краже ясновидящую.

В 82 серии сериала Слепая 2021 бабушка заверила: Тамара потеряла деньги из-за собственной неосмотрительности, ведь рассказала о прибыли соседке. Именно она позавидовала везению женщины и украла деньги. Слова народной ясновидящей оказались правдивыми и помогли Никите успешно закрыть дело. Однако ее предсказания для мужчины не были столь безоблачными. Впереди его ожидали серьезные испытания на жизненную стойкость…

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