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Video: Слепая 3 сезон 82 серия от 25.06.2021

Сериал Слепая 3 сезон - 82 серия от 25.06.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 3 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 82 | 25.06.2021 | Сезон 3

За помощью к капитану полиции Никите в мистическом сериале Слепая 3 сезон 82 серия от 25.06.2021 обратилась пенсионерка Тамара, у которой недавно украли деньги, полученные за продажу гаража и автомобиля. Женщина пожаловалась полицейскому и рассказала, что осуществила продажу по совету бабушки Любы. Полицейский не верил в предрассудки и заподозрил в краже ясновидящую.

В 82 серии сериала Слепая 2021 бабушка заверила: Тамара потеряла деньги из-за собственной неосмотрительности, ведь рассказала о прибыли соседке. Именно она позавидовала везению женщины и украла деньги. Слова народной ясновидящей оказались правдивыми и помогли Никите успешно закрыть дело. Однако ее предсказания для мужчины не были столь безоблачными. Впереди его ожидали серьезные испытания на жизненную стойкость…

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