Головна героїня містичного серіалу Сліпа 3 сезон 84 серія від 02.07.2021 раптово для себе стала заручницею любовного трикутника. Людмила щиро та віддано кохала свого чоловіка, але останнім часом від їхніх стосунків залишився хіба що попіл замість колись пристрасних почуттів.

У 84 серії містичного серіалу Сліпа від СТБ примірка нової сукні закінчилася не компліментами чоловіка, а неприємними звинуваченнями жінки у зайвій вазі та її знепритомненням. Це неабияк налякало Людмилу, адже вона ніколи не мала проблем зі здоров’ям.

Останньою надією на покращення стосунків із чоловіком стала порада бабусі Люби. Знахарка у 84 серії серіалу Сліпа 2021 застерегла Людмилу, аби та полишила спроби схуднути й нарешті прийняла себе такою, яка вона є. А для того, аби її стосунки з чоловіком налагодилися, жінці треба було позбутися фатальної сукні, яка стала причиною раптових чвар у родині.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 84 серія від 02.07.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, що обрала Людмила: омріяну річ чи порятунок шлюбу.

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