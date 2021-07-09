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Video: Сліпа 3 сезон 87 серія від 09.07.2021

Серіал Сліпа 3 сезон - 87 серія від 09.07.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 3 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серия 87 | 09.07.2021 | Сезон 3

Нещодавно героїня містичного серіалу Сліпа 3 сезон 87 серія від 09.07.2021 почала новий етап у житті. Оксана розлучилася з чоловіком і купила квартиру, у яку переїхала разом із доньками. У перший день у новій оселі сталося дещо містичне, що дуже сильно налякало Оксану. Її молодша донька заговорила чужим голосом, ніби в неї вселився якийсь дух.

У 87 серії Сліпа Оксана поїхала до провидиці, адже дуже сильно злякалася за життя доньок. Баба Люба відчула, що якась чорна жінка бажає дівчаткам зла, якщо її не зупинити, то вони можуть загинути. Чи вдалося Оксані знайти зачаровану річ і захистити свою сім’ю? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 87.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 86 серія – 09.07.2021

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