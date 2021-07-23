Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 90 серия от 23.07.2021 на сайте телеканала СТБ! 20-летняя Яна недавно переехала из небольшого городка в столицу. Она училась в колледже и подрабатывала швеей в ателье. Хоть девушка была очень симпатичной, в личной жизни ей не везло.

В сериале Слепая серия 90 Яна познакомилась в интернете с интересным парнем по имени Олег. Они долго общались, пока он служил в армии. Когда парень написал, что собирается приехать в гости, Яна увидела странное видение, которое не на шутку ее напугало. Чем закончилось интернет-знакомство? Почему красивые девушки часто бывают одиноки? Смотрите онлайн в сериале Слепая 3 сезон 90 серия.

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