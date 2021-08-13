Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 96 серия от 13.08.2021 на сайте телеканала СТБ! В жизни Дениса начался сплошной беспорядок. Сначала он потерял деньги, которые мама дала на подготовительные курсы для поступления в университет. Затем у него начались проблемы в школе и конфликты с одноклассниками. Его лучший друг Андрей стал заклятым врагом и настроил против Дениса весь класс и даже девушку Светлану, в которую он был влюблен.

В сериале Слепая сезон 3 Денис решил поехать к провидице. Его волновало то, что от него все отвернулись. Однако еще больше парня беспокоила учеба. Он боялся, что не поступит в университет, чем очень разочарует маму. Женщина воспитывает его сама и очень тяжело работает, чтобы отложить деньги на обучение. Что посоветовала Денису баба Люба? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 96.

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