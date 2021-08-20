Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 98 серія від 20.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! Протягом останнього часу Оксані снився один і той самий сон, у якому вона намагалася щось розплутати. Жінка не розуміла, про що її попереджає сновидіння, тому вирішила звернутися до провидиці.

У серіалі Сліпа сезон 3 баба Люба відчула, що Оксана загрузла у брехні. Усі найближчі люди її обманюють, особливо новий залицяльник Роман. Також провидиця відчула, що цей чоловік принесе в її життя негаразди. Чи вдалося Оксані захистити свою сім’ю від біди? Про яку брехню попередила баба Люба? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 98.

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