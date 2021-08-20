Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 99 серія від 20.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! Тетяна поховала чоловіка пів року тому, і з цього часу у її житті почали відбуватися дивні речі. Жінка скаржилася на погане самопочуття та кровотечу з носу, хоча раніше у неї таких проблем не було.

У серіалі Сліпа сезон 3 Тетяна поїхала до провидиці. Баба Люба повідомила, що кров з носа говорить про те, що хтось тягне з людини життєві сили. Також провидиця поспілкувалася з духом покійного чоловіка героїні. Про що він попередив? Хто бажав Тетяні зла? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 99.

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