Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 1 серія від 27.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! Оксана дуже раділа тому, що змогла влаштуватися на роботу своєї мрії. Спочатку все складалося добре, проте останнім часом дівчину почали лякати моторошні сни, пов’язані з роботою. Оксана відчувала, що вони віщують нещастя, тому звернулася до бабусі за порадою.

У серіалі Сліпа сезон 4 серія 1 баба Люба попередила гостю, що її чекають неприємності на роботі. Хтось із колег бажає їй зла, і поки Оксани немає на роботі ця людина сидить за її робочим столом і перекладає особисті речі. Чи вдалося дівчині з’ясувати, хто хоче її підставити? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 4 серія 1.

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