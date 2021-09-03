У серіалі Сліпа 4 сезон 6 серія від 03.09.2021 Поліна випадково збила жінку. Вона їхала на машині разом зі своїм хлопцем Кирилом і паралельно вирішувала робочі питання по телефону. Поліна не помітила, що на дорозі є людина.

Кирило сказав дівчині, що вирішить питання, а їй порадив сідати в машину і їхати подалі від місця події. Поліна послухалася, але у неї продовжували шкребти кішки на душі в 6 серії серіалу Сліпа 4 сезон. Що якщо нещасна не виживе, і вона виявиться повинною в смерті людини?

Поліна не змогла позбутися сумнівів, і тому поїхала до бабусі Люби. Вона хотіла дізнатися, чи виживе постраждала, але отримала від провидиці несподівану раду… Яку? Дізнайтеся в серіалі Сліпа 4 сезон 6 серія.

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