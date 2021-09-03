Дарину у серіалі Сліпа 4 сезон 7 серія від 03.09.2021 кілька місяців турбує безсоння. Жінка постійно знесилена, у поганому настрої… Вона на себе не схожа! Таке враження, що на неї полюють невідомі сили. А коли Дарина на кухні побачила привид батька, який з обуренням встромив ножа у кухонну дошку, одразу вирішила бігти до бабусі Люби за допомогою.

Героїня серіалу Сліпа 2021 у 7 серії була впевнена: покійники просто так не приходять на цей світ. Можливо, батько хотів забрати з собою Дарину? Світло на цю ситуацію проллє сліпа знахарка.

Про яку біду попередила бабуся жінку? Кого їй варто остерігатися? Не пропустіть продовження історії – дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 7 серія від 03.09.2021 на сайті СТБ.

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